Депутат Боярский назвал бессмысленными спекуляции о блокировке Telegram

Разговоры о возможной блокировке Telegram являются бесполезными. Такое мнение высказал депутат Госдумы, глава Комитета по информационной политике Сергей Боярский. Он подчеркнул, что реальные планы может озвучивать только Роскомнадзор как уполномоченный регулятор, а все остальные заявления являются лишь домыслами.

Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин высказал предположение, что мессенджер Telegram может быть заблокирован в России к сентябрю текущего года по сценарию, аналогичному ограничениям для YouTube. Он отметил, что часть аудитории, вероятно, останется на платформе, как это произошло с Instagram*, и посоветовал бизнесу адаптироваться, в том числе осваивать отечественный мессенджер MAX. При этом парламентарий подчеркнул, что это его личная оценка, а не инсайдерская информация.