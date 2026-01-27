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Регион
Опубликовано 27 января, 14:37

Депутат Боярский назвал бессмысленными спекуляции о блокировке Telegram

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yau Ming Low

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yau Ming Low

Разговоры о возможной блокировке Telegram являются бесполезными. Такое мнение высказал депутат Госдумы, глава Комитета по информационной политике Сергей Боярский. Он подчеркнул, что реальные планы может озвучивать только Роскомнадзор как уполномоченный регулятор, а все остальные заявления являются лишь домыслами.

«Моя позиция проста: спекулировать о блокировках бессмысленно, а использовать животрепещущую тему для повышения цитируемости сомнительно», — заявил Боярский в комментарии ТАСС.

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Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин высказал предположение, что мессенджер Telegram может быть заблокирован в России к сентябрю текущего года по сценарию, аналогичному ограничениям для YouTube. Он отметил, что часть аудитории, вероятно, останется на платформе, как это произошло с Instagram*, и посоветовал бизнесу адаптироваться, в том числе осваивать отечественный мессенджер MAX. При этом парламентарий подчеркнул, что это его личная оценка, а не инсайдерская информация.

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* Соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta**.

** Признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.

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Анастасия Никонорова
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