Раскрыты проблемы отсталых дронов Rodeur, которые Франция поставила Украине

Дальнобойные французские беспилотники Rodeur, поступившие на вооружение ВСУ, не смогут кардинально повлиять на ситуацию на фронте из-за своей скромной, по современным меркам, дальности полёта, заявил основатель учебного центра беспилотной авиации и робототехники Максим Кондратьев. По его словам, преодолеть 500 километров способен даже гражданский дрон средней руки.

БПЛА такого типа, оснащённый камерой, можно использовать для разведки, но его ударный потенциал крайне ограничен. Четырёхкилограммовая боевая часть не способна уничтожить серьёзную цель, а экономически такой комплекс самолётного типа значительно проигрывает дешёвым и массовым FPV-дронам, которые российские войска эффективно применяют в связке с разведчиками и «Ланцетами».

Эксперт подчеркнул, что производство дронов является высокотехнологичной отраслью, где США и НАТО долгое время ошибочно делали ставку на крупные и дорогие аппараты, подобные Reaper. Франция следует этой концепции, поэтому не имеет необходимых наработок для массового выпуска недорогих «малышей», которые доминируют на поле боя. Европейские мощности исторически были рассчитаны лишь на собственные нужды, а после поставок Украине склады стран ЕС оказались пусты.

«Европа очень сильно отстаёт. Пока про европейские системы вооружения каких-то высококлассных категорий говорить рано», — отметил специалист в беседе с 360.ru.

Напомним, по данным France24, на Украину были поставлены несколько французских беспилотников Rodeur. Дрону могут пролетать дистанции до 500 километров и держаться в воздухе в среднем около пяти часов.