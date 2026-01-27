Во Львовской области горит объект критической инфраструктуры «Нафтогаза»
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kamila Koziol
Пожар возник на объекте критической инфраструктуры компании «Нафтогаз» во Львовской области. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Все технологические процессы на объекте были остановлены в целях безопасности.
На месте происшествия работают подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Незалежной. По словам главы правления «Нафтогаза» Сергея Корецкого, это уже 15-й удар по объектам критической инфраструктуры компании с начала января текущего года.
Ранее сообщалось о серьёзных проблемах с энергоснабжением в Одессе. В ходе недавней атаки российских вооружённых сил был повреждён ещё один энергетический объект города, который использовался для нужд ВСУ. В украинской энергетической компании ДТЭК оценили нанесённый ущерб как колоссальный. Для восстановления объекта потребуется значительное время.
Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.