Во Львовской области горит объект критической инфраструктуры «Нафтогаза»

Пожар возник на объекте критической инфраструктуры компании «Нафтогаз» во Львовской области. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Все технологические процессы на объекте были остановлены в целях безопасности.

На месте происшествия работают подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Незалежной. По словам главы правления «Нафтогаза» Сергея Корецкого, это уже 15-й удар по объектам критической инфраструктуры компании с начала января текущего года.

Ранее сообщалось о серьёзных проблемах с энергоснабжением в Одессе. В ходе недавней атаки российских вооружённых сил был повреждён ещё один энергетический объект города, который использовался для нужд ВСУ. В украинской энергетической компании ДТЭК оценили нанесённый ущерб как колоссальный. Для восстановления объекта потребуется значительное время.