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Опубликовано 27 января, 14:23

Во Львовской области горит объект критической инфраструктуры «Нафтогаза»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kamila Koziol

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kamila Koziol

Пожар возник на объекте критической инфраструктуры компании «Нафтогаз» во Львовской области. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Все технологические процессы на объекте были остановлены в целях безопасности.

На месте происшествия работают подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Незалежной. По словам главы правления «Нафтогаза» Сергея Корецкого, это уже 15-й удар по объектам критической инфраструктуры компании с начала января текущего года.

Российский разведдрон замечен над центром Львова
Российский разведдрон замечен над центром Львова

Ранее сообщалось о серьёзных проблемах с энергоснабжением в Одессе. В ходе недавней атаки российских вооружённых сил был повреждён ещё один энергетический объект города, который использовался для нужд ВСУ. В украинской энергетической компании ДТЭК оценили нанесённый ущерб как колоссальный. Для восстановления объекта потребуется значительное время.

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Наталья Афонина
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