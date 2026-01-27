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Опубликовано 27 января, 15:08

Беспилотник над Киевом искал замаскированные военные объекты, заявил эксперт

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Разведывательный беспилотник, замеченный над Киевом, мог искать военные объекты, искусно замаскированные под обычные гражданские здания. Как пояснил военный эксперт Александр Храмчихин, в условиях спецоперации такие данные становятся критически важными — ведь командные пункты, склады или центры связи сегодня могут размещаться в любом офисном центре, жилом доме или подвале.

«Вообще-то всё, что угодно мог разведывать, потому что в некотором роде идёт война. Необходимо постоянно контролировать всю территорию противника, столицу, может быть, в первую очередь», — пояснил специалист в беседе с «Газетой.ru».

По его словам, сегодня военные объекты на Украине могут находиться «абсолютно где угодно», что делает разведку особенно сложной и одновременно необходимой. Каждый новый полёт дрона — это попытка обновить картину происходящего и выявить цели, которые официально не числятся как военные.

Российский разведдрон замечен над центром Львова
Российский разведдрон замечен над центром Львова

Напомним, вчера, 26 января, в Киеве заметили три российских дрона. По данным украинских СМИ, воздушную тревогу в городе запустили лишь тогда, когда они стали приближаться к центру. Предположительно, дроны — разведывательные. Они были оборудованы камерами и управлялись оператором в режиме онлайн через систему Starlink.

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Дарья Нарыкова
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