Москалькова: Установлена судьба более 2 тысяч бойцов ВС РФ, считавшихся пропавшими

Судьба более двух тысяч российских военнослужащих, которые ранее числились пропавшими без вести в ходе специальной военной операции, наконец установлена. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

По её словам, часть из разыскиваемых находилась в украинском плену, другие проходили лечение в госпиталях после ранений.

«Общими усилиями нам удалось установить судьбу более двух тысяч из числа без вести пропавших», — приводит слова омбудсмена агентство ТАСС.

Розыскная работа ведётся как аппаратом Уполномоченного, так и специализированным центром в Минобороны. Ключевую роль в этом процессе играет Международный комитет Красного Креста, где создано специальное бюро по делам пропавших в рамках украинского конфликта.

Ранее Москалькова сообщила, что представители России и Украины обсуждают новый обмен пленными. Сейчас уточняются детали и количество человек для взаимной передачи.