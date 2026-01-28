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Опубликовано 28 января, 04:30

Российская ПВО уничтожила 75 украинских беспилотников за ночь

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

За прошедшую ночь силами российской противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Атака была отражена над территориями нескольких субъектов страны, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей, сообщили в МО РФ.

Наибольшее количество целей было ликвидировано над Краснодарским краем (24 БПЛА) и Республикой Крым (23 БПЛА). Над акваторией Чёрного моря уничтожено шесть дронов, над Белгородской областью — пять, над Астраханской областью — четыре. Ещё по три беспилотника сбиты над Курской областью и Азовским морем. Над Воронежской и Брянской областями уничтожено по два БПЛА, над Ростовской, Тамбовской и Волгоградской областями — по одному дрону.

В Краснодарском крае украинские БПЛА повредили четыре частных дома
В Краснодарском крае украинские БПЛА повредили четыре частных дома

А в ночь на 27 января дежурные расчёты ПВО перехватили и уничтожили 19 украинских БПЛА самолётного типа. Основной удар пришёлся на Курскую область – там были ликвидированы девять дронов.

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Артём Гапоненко
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