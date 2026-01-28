Удар по «длинной руке» ВСУ: Российские войска поразили места подготовки украинских БПЛА и базы горючего

Российские вооружённые силы в течение последних суток провели серию массированных ударов по ключевым объектам военной инфраструктуры противника. Согласно официальному заявлению Минобороны РФ, под огонь оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии попали площадки, где хранились и готовились к вылету украинские дроны дальнего действия.

В оборонном ведомстве уточнили, что помимо технической базы БПЛА, целями стали склады с горючим, а также места временного сосредоточения живой силы, включая подразделения ВСУ и иностранных наемников. География ударов охватила 158 районов, что позволило существенно ограничить возможности противника по проведению дистанционных атак и ротации личного состава.

Также российские войска нанесли удар по ключевому объекту ВСУ в приграничной зоне. В Сумской области ВС РФ уничтожили командный пункт украинских пограничников, в результате чего противник понёс потери среди офицерского состава.