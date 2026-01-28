Соединённые Штаты выдвинули Украине требование: для получения гарантий безопасности от США Киев должен подписать мирное соглашение с Россией. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на информированный источник.

Собеседник, осведомлённый о дискуссиях, подтвердил, что Вашингтон «указал Украине на необходимость заключения мирного договора с Россией для обеспечения гарантий безопасности со стороны США».

Однако он опроверг информацию Financial Times о том, что предоставление гарантий безопасности обусловлено выводом украинских войск из Донбасса. По его словам, «Штаты не предписывают Украине, что должно быть включено в мирное соглашение, и утверждение о том, что Вашингтон пытается вынудить Украину пойти на территориальные уступки России, является ложным».

На минувших выходных в Абу-Даби прошла трёхсторонняя встреча представителей России, США и Украины, где обсуждался 20-пунктный план урегулирования. Как заявил Владимир Зеленский, встреча была уникальной, так как в ней участвовали не только дипломаты, но и военные. Он отметил, что позиции Киева и Москвы по-прежнему сильно расходятся, а американская сторона выступает в роли посредника, пытающегося найти компромисс. Глава киевского режима подчеркнул, что успех возможен только при готовности к уступкам всех участников переговоров, включая США.