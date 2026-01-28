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Опубликовано 28 января, 09:36

Военный эксперт раскрыл детали готовящегося освобождения Запорожья

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Andy Gin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Andy Gin

Войска России развивают наступление в Запорожской области — до окраин областного центра остаётся 12-14 километров. О сложностях предстоящих боёв за крупный город в беседе с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Эксперт пояснил, что к городу с двух сторон подходят российские группировки «Днепр» и «Восток». Последняя после взятия Гуляйполя теперь нацелена на Орехов — последний крупный укрепрайон на пути к Запорожью.

По мнению Дандыкина, сражение за мегаполис, расположенный на обоих берегах Днепра, будет тяжёлым. После возможного взятия правобережной части войскам предстоит сложная операция по форсированию реки для штурма левого берега.

«Надеемся, что всё это достаточно быстро произойдёт. По крайней мере выходы на Днепр у нас там есть, это и Энергодар, где находится Запорожская АЭС, и не только. Я думаю, что в ближайшие недели, вполне вероятно, что могут развиваться бои, но для этого надо освободить Орехов. Работа ещё есть», — заключил эксперт.

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Ранее Life.ru сообщал, что в ходе штурма города Гуляйполе украинский гарнизон понёс колоссальные потери. ВС РФ перебили 60% 106-й бригады территориальной обороны. В общей сложности же в ходе зачистки населённого пункта было ликвидировано до 200 военных ВСУ.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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