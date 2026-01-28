Военный эксперт раскрыл детали готовящегося освобождения Запорожья

Войска России развивают наступление в Запорожской области — до окраин областного центра остаётся 12-14 километров. О сложностях предстоящих боёв за крупный город в беседе с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Эксперт пояснил, что к городу с двух сторон подходят российские группировки «Днепр» и «Восток». Последняя после взятия Гуляйполя теперь нацелена на Орехов — последний крупный укрепрайон на пути к Запорожью.

По мнению Дандыкина, сражение за мегаполис, расположенный на обоих берегах Днепра, будет тяжёлым. После возможного взятия правобережной части войскам предстоит сложная операция по форсированию реки для штурма левого берега.

«Надеемся, что всё это достаточно быстро произойдёт. По крайней мере выходы на Днепр у нас там есть, это и Энергодар, где находится Запорожская АЭС, и не только. Я думаю, что в ближайшие недели, вполне вероятно, что могут развиваться бои, но для этого надо освободить Орехов. Работа ещё есть», — заключил эксперт.