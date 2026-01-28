Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 января, 12:38

В Госдуму внесли законопроект о 30-часовой рабочей неделе для многодетных

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий сокращение рабочей недели до 30 часов для одного из родителей, воспитывающих трех и более детей. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Инициативу подготовили депутаты от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким совместно с сенатором Еленой Афанасьевой. Законопроект, по данным РИА «Новости», предлагает внести изменения в статью 92 Трудового кодекса РФ, закрепив право многодетных родителей на сокращённую продолжительность рабочего времени.

В ОП предложили поднять возраст участников программы «Молодая семья» до 40 лет
В ОП предложили поднять возраст участников программы «Молодая семья» до 40 лет

Сейчас нормальная рабочая неделя в России составляет 40 часов, а льготный режим предусмотрен лишь для отдельных категорий работников. Авторы инициативы отмечают, что многодетные семьи несут значительную нагрузку, однако до сих пор не имеют права на подобные преференции.

По мнению разработчиков документа, сокращение рабочего времени позволит родителям уделять больше внимания воспитанию детей, улучшит качество жизни многодетных семей и будет способствовать реализации государственной демографической политики.

Многодетных матерей предложили приравнять по льготам к ветеранам труда
Многодетных матерей предложили приравнять по льготам к ветеранам труда

Сейчас Трудовой кодекс РФ устанавливает нормальную продолжительность рабочей недели не более 40 часов. Сокращённый режим предусмотрен лишь для отдельных категорий работников — несовершеннолетних, инвалидов, педагогов и медиков. Многодетные родители в этот перечень не входят, несмотря на повышенную нагрузку, связанную с воспитанием нескольких детей. В последние годы власти неоднократно заявляли о необходимости дополнительных мер поддержки семей с детьми в рамках демографической политики, включая улучшение баланса между работой и личной жизнью.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

Страховой стаж за детей с 2026 года: сколько лет дают за 5 детей, близнецов и как это повлияет на пенсию
Страховой стаж за детей с 2026 года: сколько лет дают за 5 детей, близнецов и как это повлияет на пенсию
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Законы
  • Госдума
  • лдпр
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar