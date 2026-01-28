В Госдуму внесли законопроект о 30-часовой рабочей неделе для многодетных

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий сокращение рабочей недели до 30 часов для одного из родителей, воспитывающих трех и более детей. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Инициативу подготовили депутаты от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким совместно с сенатором Еленой Афанасьевой. Законопроект, по данным РИА «Новости», предлагает внести изменения в статью 92 Трудового кодекса РФ, закрепив право многодетных родителей на сокращённую продолжительность рабочего времени.

Сейчас нормальная рабочая неделя в России составляет 40 часов, а льготный режим предусмотрен лишь для отдельных категорий работников. Авторы инициативы отмечают, что многодетные семьи несут значительную нагрузку, однако до сих пор не имеют права на подобные преференции.

По мнению разработчиков документа, сокращение рабочего времени позволит родителям уделять больше внимания воспитанию детей, улучшит качество жизни многодетных семей и будет способствовать реализации государственной демографической политики.

Сейчас Трудовой кодекс РФ устанавливает нормальную продолжительность рабочей недели не более 40 часов. Сокращённый режим предусмотрен лишь для отдельных категорий работников — несовершеннолетних, инвалидов, педагогов и медиков. Многодетные родители в этот перечень не входят, несмотря на повышенную нагрузку, связанную с воспитанием нескольких детей. В последние годы власти неоднократно заявляли о необходимости дополнительных мер поддержки семей с детьми в рамках демографической политики, включая улучшение баланса между работой и личной жизнью.