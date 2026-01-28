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Опубликовано 28 января, 10:26

В Кремле оценили начало прямых контактов между Россией, США и Украиной

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mijansk786

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mijansk786

Кремль оценил начало прямого переговорного процесса в треугольнике Россия — США — Украина. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, текущая работа сторон оценивается положительно именно благодаря переходу к формату непосредственного общения.

«Безусловно, работа ведётся. И хорошо, что она началась в виде прямых контактов», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Трамп назвал «очень хорошим» развитие событий по Украине в Абу-Даби
Трамп назвал «очень хорошим» развитие событий по Украине в Абу-Даби

Напомним, в Абу-Даби завершились двухдневные трёхсторонние переговоры, по итогам которых источник с российской стороны подтвердил наличие определённых результатов, не раскрывая деталей, следующий раунд планируется провести там же 1 февраля. Зеленский констатировал, что позиции Киева и Москвы по-прежнему различаются. Он считает, что США действуют в роли посредника в поисках компромисса, но достичь его можно только в случае, если все стороны, включая самих американцев, будут готовы идти на взаимные уступки.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Оксана Попова
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