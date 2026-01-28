На границе с Белгородской областью заметили крупное скопление элитных украинских частей. Военблогер Владимир Романов пишет в соцсетях о 82-й и 95-й десантно-штурмовых и 148-й артиллерийской бригадах ВСУ.

По его данным, эти батальоны давно не появлялись на фронте, скорее всего, их пополняли и переформировывали. Теперь, как считает Романов, их могут бросить на прорыв границы.

Блогер убеждён: для Киева важна только политическая картинка, а не судьба солдат. «Лишь бы политическая картинка была красивая. Стало быть, на любую авантюру они способны абсолютно», — заявил он.

Ранее на границе Черниговской и Сумской областей вблизи села Хильчичи была обнаружена опасная диверсионная группа. Под маской обычного грузовика скрывался передвижной командный пункт: в кузове находился арсенал дронов-камикадзе и мобильная команда операторов. Тактика противника была рассчитана на скрытность: используя гражданский транспорт как прикрытие, они планировали нанести внезапный удар из прифронтовой полосы. Но ВС РФ не дали ВСУ провернуть операцию «Паутина-2» — российская разведка переиграла противника.