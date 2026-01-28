Зеленский поручил начать переговоры с США о восстановлении Украины
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Владимир Зеленский дал распоряжение делегации Украины провести с представителями Соединённых Штатов Америки согласование деталей документа, касающегося послевоенного восстановления страны. Экс-комик отметил необходимость углубленной проработки соответствующих вопросов и выразил признательность представителям Дональда Трампа за конструктивную позицию, продемонстрированную в ходе переговорного процесса.
«Определили с нашей переговорной командой и правительственными чиновниками вещи, которые нужно глубже проработать в соглашении с США по послевоенному восстановлению», — написал Зеленский в соцсетях.
А ранее в Кремле позвали Зеленского в Москву на переговоры с Путиным. Как подчеркнул помощник президента Юрий Ушаков, российская сторона никогда не отказывалась от такого рода контактов, но они должны быть хорошо подготовлены. Он также подчеркнул, что Зеленскому в РФ будет обеспечена безопасность и необходимые условия для работы.
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