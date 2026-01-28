Зеленский поручил начать переговоры с США о восстановлении Украины

«Определили с нашей переговорной командой и правительственными чиновниками вещи, которые нужно глубже проработать в соглашении с США по послевоенному восстановлению», — написал Зеленский в соцсетях.

А ранее в Кремле позвали Зеленского в Москву на переговоры с Путиным. Как подчеркнул помощник президента Юрий Ушаков, российская сторона никогда не отказывалась от такого рода контактов, но они должны быть хорошо подготовлены. Он также подчеркнул, что Зеленскому в РФ будет обеспечена безопасность и необходимые условия для работы.



