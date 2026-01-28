На Украине может быть сформирован интернациональный полк из иностранцев, проживающих в стране с видом на жительство. Об этой инициативе в эфире канала «Новости.Live» рассказал командир подразделения разведки Вооружённых сил Украины Денис Ярославский.

«По нашим данным, <...> сегодня на Украине проживает более 100 тысяч иностранцев призывного возраста, мужчин, у которых есть ВНЖ», — отметил он.

Ярославский добавил, что уже вносил это предложение в Генеральном штабе. Он предлагал обязать всех нерезидентов Украины призывного возраста с действующим видом на жительство проходить полугодовую службу в армии по контракту. Спикер выразил надежду, что эта идея подвергнется тщательному анализу и в конечном счёте получит одобрение.

Ранее сообщалось, что Украина вводит срочные военные контракты из-за нехватки солдат. Это станет дополнительной мерой, функционирующей параллельно с действующим призывом. Неспособность провести плановую демобилизацию из-за отсутствия достаточного резерва вынуждает режим Зеленского искать новые пути комплектования войск