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Регион
Опубликовано 29 января, 05:38

Зеленский может приехать в Москву ради переговоров, пишут СМИ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Находящийся в Киеве журналист телеканала Welt Штеффен Шварцкопф выразил мнение, что визит главаря киевского режима Владимира Зеленского в Москву для переговоров способен ускорить мирное урегулирование конфликта на Украине.

«Есть конструктивные разработки, которые могут устроить обе стороны. Так что в этом плане, несмотря на тяжёлые возобновившиеся атаки, <…>, он должен cесть за стол переговоров. У украинцев, в конечном итоге больше нет выбора», — уверен Шварцкопф.

Как считает журналист, из-за отсутствия прогресса по территориальному вопросу в Абу-Даби у Зеленского вряд ли есть намерение ехать в Россию. Однако, по словам Шварцкопфа, бывший комик может приехать в Москву.

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Напомним, президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о возможности визита Владимира Зеленского в Москву при условии его готовности к диалогу. Как подчеркнул помощник главы государства Юрий Ушаков, российская сторона никогда не отказывалась от такого рода контактов, но они должны быть хорошо подготовлены. Он также добавил, что Зеленскому в Москве будет обеспечена безопасность и необходимые условия для работы.

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Алена Пенчугина
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