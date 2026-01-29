Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 января, 05:48

Соскин: У Зеленского больше нет иного выбора, кроме переговоров с Путиным

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

По мнению бывшего помощника Леонида Кучмы Олега Соскина, главарь киевского режима Владимир Зеленский должен посетить Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Это заявление он сделал в эфире своего YouTube-канала.

«Едь и, в конце концов, согласуй всё. Повестку дня согласуй — и всё. Ну а что: есть другие варианты после того, что в Киеве творится?» — интересуется Соскин.

В Киеве сохраняется дефицит электроэнергии, без света более 600 тысяч человек
В Киеве сохраняется дефицит электроэнергии, без света более 600 тысяч человек

Политолог отметил, что бывший комик мог бы приехать с делегацией, но его позиция не позволяет ему выдвигать условия. Эксперт добавил, что в Москве ему гарантируют высочайший уровень безопасности, однако сами переговоры требуют тщательной подготовки.

«Путин опять приглашает через Ушакова Зеленского в Москву. Трамп ему тоже это предлагал. Ну, давайте смотреть, ответ — за Зеленским», — заключил Соскин.

«Безопасность гарантируем»: В Кремле позвали Зеленского в Москву на переговоры с Путиным
«Безопасность гарантируем»: В Кремле позвали Зеленского в Москву на переговоры с Путиным

Ранее журналист телеканала Welt Штеффен Шварцкопф выразил мнение, что визит главаря киевского режима Владимира Зеленского в Москву для переговоров способен ускорить мирное урегулирование конфликта на Украине. Из-за отсутствия прогресса по территориальному вопросу в Абу-Даби у экс-комика вряд ли есть намерение ехать в Россию. Однако, по словам Шварцкопфа, главарь киевского режима может приехать в Москву.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Путин
  • Переговоры по Украине
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar