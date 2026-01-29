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Опубликовано 29 января, 04:47

ВСУ продолжают вербовать колумбийцев, несмотря на запрет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NelsonHache

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NelsonHache

«Специальная латинская бригада» Вооружённых сил Украины (ВСУ) продолжает вербовать граждан Колумбии, несмотря на присоединение страны к международной конвенции против наёмничества. Об этом пишет РИА «Новости».

В прямой трансляции вербовщик сообщил о вылете новой группы колумбийцев в начале февраля. По его словам, предварительный сбор участников назначен на 1 число месяца. Он также отметил, что, по его утверждению, наёмники будут оформлены в особый статус, который якобы не противоречит законам страны.

В результате действий Южной группировки ликвидировано 31 укрытие ВСУ
В результате действий Южной группировки ликвидировано 31 укрытие ВСУ

Ранее украинский международный легион, сформированный для иностранных добровольцев, фактически прекратил своё существование из-за полной остановки потока новых желающих воевать. Большинству оставшихся бойцов предложено перейти в штурмовые подразделения ВСУ, однако они массово расторгают контракты.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Тимур Хингеев
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