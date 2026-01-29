В Одессе после атаки беспилотников загорелся промышленный объект

В результате ночной атаки российских беспилотников в Одессе произошёл пожар на территории промышленного предприятия. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своём Telegram-канале.

По словам чиновника, атака привела к возгоранию промзоны. Огнём были повреждены несколько цехов, складские помещения и стоявшая на территории автотехника.

Кипер подчеркнул, что, согласно предварительным данным, в результате инцидента никто из людей не пострадал. Он также добавил, что для локализации огня и минимизации ущерба к месту происшествия были стянуты все необходимые аварийные и противопожарные службы.

Ранее сообщалось, что во Львовской области горит объект критической инфраструктуры «Нафтогаза». Для обеспечения безопасности все технологические процессы на предприятии были немедленно остановлены. Глава правления компании Сергей Корецкий заявил, что данный инцидент стал пятнадцатым по счету с начала января, направленным на инфраструктуру «Нафтогаза».