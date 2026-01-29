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Опубликовано 29 января, 08:49

МИД Китая призвал Россию и Украину соблюдать три принципа деэскалации

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Ryabintsev

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Ryabintsev

Китай выступил с призывом к сторонам конфликта на Украине соблюдать три принципа, направленные на предотвращение дальнейшей эскалации. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге в Пекине.

По его словам, Пекин настаивает на том, чтобы стороны не расширяли зону боевых действий, не допускали наращивания конфликта и воздерживались от шагов, способных усилить противостояние.

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«Китайская сторона неизменно призывает все стороны придерживаться трех принципов: поле боя не должно расширяться, боевые действия не должны эскалироваться, а конфликт — раздуваться», — подчеркнул представитель МИД КНР.

Ранее китайские обозреватели портала Sohu заявили, что с начала текущего года в конфликте на Украине начали происходить фундаментальные изменения, причём инициатива принадлежит полностью российской стороне.

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Марина Фещенко
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