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Регион
Опубликовано 26 августа 2025, 13:54
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«По-хорошему» не получилось: Россия меняет стратегию по Украине

ЦГ: Встреча Путина и Си Цзиньпина в Китае изменит ход СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hodoimg

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hodoimg

Россия надеялась «по-хорошему» донести через президента США Дональда Трампа, что не откажется от своих национальных интересов. Главные приоритеты Москвы заключаются в обеспечении безопасности западных границ и защите прав русского населения. Реализация этих целей невозможна без признания территориальных изменений, а также ликвидации националистического и русофобского режима на Украине.

Однако после саммита на Аляске в Вашингтон прибыла делегация, представляющая интересы ЕС и киевского режима, чтобы рассказать Трампу о его значимости и отвлечь внимание от реальных проблем. Коалиция ЕС совместно с Владимиром Зеленским категорически отвергла условия, озвученные Москвой, выдвинув спекулятивные требования. А президент США сегодня не обладает достаточными ресурсами и не проявляет желания вступать в конфронтацию с либеральной частью Евроатлантики, чтобы добиться завершения конфликта на Украине.

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Поэтому стратегия меняется. Встреча лидеров России и Китая, Владимира Путина и Си Цзиньпина, изменит ход СВО, пишет «Царьград». Новый план Москвы, по данным издания, предполагал активное взаимодействие с Востоком. Не случайно ведь после объявления о встрече на Аляске президент РФ связался с руководителями стран БРИКС, в первую очередь с председателем КНР. Судя по всему, этот телефонный разговор был не только для обмена позициями по диалогу с США, но и для согласования совместных действий.

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Володин встретился с Си Цзиньпином и передал ему добрые пожелания от Путина

Напомним, на этой неделе ожидается визит президента России Владимира Путина в Китай. В рамках него состоятся обширные переговоры между делегациями обеих стран. Глава государства также намерен принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Рабочий визит в КНР продлится четыре дня.

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Борис Эльфанд
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