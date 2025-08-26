Россия надеялась «по-хорошему» донести через президента США Дональда Трампа, что не откажется от своих национальных интересов. Главные приоритеты Москвы заключаются в обеспечении безопасности западных границ и защите прав русского населения. Реализация этих целей невозможна без признания территориальных изменений, а также ликвидации националистического и русофобского режима на Украине.

Однако после саммита на Аляске в Вашингтон прибыла делегация, представляющая интересы ЕС и киевского режима, чтобы рассказать Трампу о его значимости и отвлечь внимание от реальных проблем. Коалиция ЕС совместно с Владимиром Зеленским категорически отвергла условия, озвученные Москвой, выдвинув спекулятивные требования. А президент США сегодня не обладает достаточными ресурсами и не проявляет желания вступать в конфронтацию с либеральной частью Евроатлантики, чтобы добиться завершения конфликта на Украине.

Поэтому стратегия меняется. Встреча лидеров России и Китая, Владимира Путина и Си Цзиньпина, изменит ход СВО, пишет «Царьград». Новый план Москвы, по данным издания, предполагал активное взаимодействие с Востоком. Не случайно ведь после объявления о встрече на Аляске президент РФ связался с руководителями стран БРИКС, в первую очередь с председателем КНР. Судя по всему, этот телефонный разговор был не только для обмена позициями по диалогу с США, но и для согласования совместных действий.