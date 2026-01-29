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Опубликовано 29 января, 09:30

На Украине признали поражение ВСУ в нанесении глубоких ударов дронами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Российские операторы БПЛА дотянулись до Павлограда Днепропетровской области. Об этом сообщила украинская журналистка Юлия Кириенко.

«Скорее всего, это опять дрон-матка, который «принёс» несколько FPV. Это первое такое поражение на этом пути, так близко к Павлограду», — пишет журналистка.

Кириенко признала, что ВСУ «системно проигрывают» Армии РФ в ударах по глубокому тылу. Наши же дроноводы наносят их всё чаще и чаще.

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Ранее Life.ru узнал о серьёзных потерях ВСУ в районе Купянска и Купянска-Узлового. Украинская армия лишилась там около 5,5 тысячи человек. Часть из низ — бойцы элитного подразделения «Хортица».

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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