Российские операторы БПЛА дотянулись до Павлограда Днепропетровской области. Об этом сообщила украинская журналистка Юлия Кириенко.

«Скорее всего, это опять дрон-матка, который «принёс» несколько FPV. Это первое такое поражение на этом пути, так близко к Павлограду», — пишет журналистка.

Кириенко признала, что ВСУ «системно проигрывают» Армии РФ в ударах по глубокому тылу. Наши же дроноводы наносят их всё чаще и чаще.

Ранее Life.ru узнал о серьёзных потерях ВСУ в районе Купянска и Купянска-Узлового. Украинская армия лишилась там около 5,5 тысячи человек. Часть из низ — бойцы элитного подразделения «Хортица».