Россия передала Украине 1 000 тел погибших военных, Киев — 38

Российская сторона передала Киеву тела 1 000 погибших военнослужащих в рамках реализации стамбульских договорённостей. В рамках этого же процесса Украина вернула Москве тела 38 погибших участников конфликта. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.

В своем телеграм-канале Мединский уточнил, что данный обмен телами погибших воинов был произведён в соответствии с достигнутыми ранее соглашениями.

Напомним, ранее Украина вернула тела двух российских военнопленных. Они попали в плен Вооружённых сил Украины (ВСУ) в мае 2025 года. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сослалась на подтверждение этого факта через украинский телеграм-канал, который 5 июня того же года обнародовал видеозапись с пленными.