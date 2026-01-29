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Опубликовано 29 января, 10:28

Россия передала Украине 1 000 тел погибших военных, Киев — 38

Обложка © Мединский

Обложка © Мединский

Российская сторона передала Киеву тела 1 000 погибших военнослужащих в рамках реализации стамбульских договорённостей. В рамках этого же процесса Украина вернула Москве тела 38 погибших участников конфликта. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.

В своем телеграм-канале Мединский уточнил, что данный обмен телами погибших воинов был произведён в соответствии с достигнутыми ранее соглашениями.

Россия и Украина обменялись телами погибших военных по формуле «‎1000 на 26»
Россия и Украина обменялись телами погибших военных по формуле «‎1000 на 26»

Напомним, ранее Украина вернула тела двух российских военнопленных. Они попали в плен Вооружённых сил Украины (ВСУ) в мае 2025 года. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сослалась на подтверждение этого факта через украинский телеграм-канал, который 5 июня того же года обнародовал видеозапись с пленными.

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Оксана Попова
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