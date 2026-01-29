Минобороны подтвердило освобождение села Белая Берёзка в Сумской области

Министерство обороны России подтвердило освобождение села Белая Берёзка в Сумской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над населённым пунктом Белая Береза Сумской области», — сообщили в военном ведомстве.

Напомним, сообщения об освобождении Белой Берёзки начали поступать утром 29 января. Населённый пункт, как подчёркивалось, взяли в результате решительных наступательных.