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Опубликовано 29 января, 10:46

Минобороны подтвердило освобождение села Белая Берёзка в Сумской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Министерство обороны России подтвердило освобождение села Белая Берёзка в Сумской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над населённым пунктом Белая Береза Сумской области», — сообщили в военном ведомстве.

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Напомним, сообщения об освобождении Белой Берёзки начали поступать утром 29 января. Населённый пункт, как подчёркивалось, взяли в результате решительных наступательных.

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Матвей Константинов
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