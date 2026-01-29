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Опубликовано 29 января, 10:46

ВС РФ поразили предприятие ВПК Украины и нанесли удары по 153 районам

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

За минувшие сутки российские военные нанесли удары по объектам военной инфраструктуры Украины. Согласно сводке Минобороны РФ, поражено предприятие украинского военно-промышленного комплекса.

Одновременно ударам подверглись радиолокационные станции, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наёмников. Всего, по данным ведомства, удары нанесены в 153 районах.

Для поражения целей применялись оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, а также ракетные войска и артиллерия.

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ВС РФ ликвидировали пункт управления и замкомбата ВСУ в районе Хатнего

Ранее группа украинских военнослужащих сдалась в плен российским силам в районе Димитрова (Мирнограда) в ДНР. Инцидент произошёл во время зачистки дачного кооператива. Также поступали сведения о сдаче в плен солдат ВСУ в Харьковской области. Военные объяснили своё решение отсутствием ротации, отказом командования эвакуировать раненых, а также общим истощением.

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Алиса Хуссаин
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