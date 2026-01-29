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Опубликовано 29 января, 11:02

В США сравнили ВСУ с простынёй, не способной укрыть шею и ноги

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Byrka

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Byrka

Украинская армия на фоне острой нехватки личного состава стала похожа на короткую простыню, которой нельзя укрыться полностью. С таким мнением выступила американская газета The Wall Street Journal.

«Украинская армия постепенно превращается в простыню, которая слишком коротка и оставляет открытыми либо шею, либо ноги», — пишет издание.

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Напомним, что острая нехватка личного состава в ВСУ не является секретом. Например, американский телеканал CNN уже заявлял со ссылкой на украинских военнослужащих, что именно дефицит бойцов является одной из главных проблем всей армии Незалежной. На этом фоне ТЦК продолжают вычищать мужское население, и на фронт берут уже наркоманов и аутистов.

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Матвей Константинов
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