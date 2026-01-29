«Упрямство может дорого кончиться»: США смогли «прогнуть» Украину на переговорах

США смогли оказать давление на Украину и смягчить её позицию в ходе переговорного процесса. Такое мнение в беседе с радио «Комсомольская правда» высказал директор Центра политической информации Алексей Мухин.

По его словам, об этом косвенно свидетельствуют заявления ряда официальных лиц, в том числе главы МИД Украины, которые стали менее жёсткими. Эксперт предположил, что военные могли объяснить украинской стороне риски продолжения конфликта.

«Судя по всему, США действительно удалось в какой-то степени прогнуть украинскую сторону... Они уже не занимают такую твёрдую позицию, которую они занимали раньше. Видимо, военные, в том числе, им объяснили, чем может закончиться их упрямство, тупое и абсолютно не учитывающее потери на поле боя», — отметил Мухин.