«Упрямство может дорого кончиться»: США смогли «прогнуть» Украину на переговорах
Политолог Мухин: США смогли оказать давление на Украину в ходе переговоров
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США смогли оказать давление на Украину и смягчить её позицию в ходе переговорного процесса. Такое мнение в беседе с радио «Комсомольская правда» высказал директор Центра политической информации Алексей Мухин.
По его словам, об этом косвенно свидетельствуют заявления ряда официальных лиц, в том числе главы МИД Украины, которые стали менее жёсткими. Эксперт предположил, что военные могли объяснить украинской стороне риски продолжения конфликта.
«Судя по всему, США действительно удалось в какой-то степени прогнуть украинскую сторону... Они уже не занимают такую твёрдую позицию, которую они занимали раньше. Видимо, военные, в том числе, им объяснили, чем может закончиться их упрямство, тупое и абсолютно не учитывающее потери на поле боя», — отметил Мухин.
Напомним, 23-24 января в Абу-Даби (ОАЭ) прошли трёхсторонние переговоры при участии делегаций России, Украины и США. По их итогам источник с российской стороны сообщил о достижении определённых результатов, детали которых не разглашаются. А президент США Дональд Трамп назвал «очень хорошим» развитие событий по Украине после диалога в Абу-Даби. Следующий раунд переговоров планируется 1 февраля. Он будет двусторонним — участие США пока под вопросом.
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