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Опубликовано 29 января, 17:35

Трамп заявил, что лично попросил Путина не наносить удары по Киеву в течение недели

Обложка © AP/TASS

Обложка © AP/TASS

Президент США Дональд Трамп лично обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой о недельном прекращении огня в украинских городах. Американский лидер заявил об этом во время заседания кабинета министров.

«Я лично попросил Владимира Путина не наносить удары по Киеву и другим украинским городам в течение недели. Он согласился это сделать», — сказал глава Белого дома.

Трамп также отметил значительный прогресс, достигнутый в российско-украинских переговорах.

Ранее в ряде российских и украинских Telegram-каналов появилась неподтверждённая информация о том, что Москва и Киев якобы договорились прекратить удары по энергетическим объектам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать эту информацию.

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Наталья Демьянова
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