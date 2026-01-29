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Опубликовано 29 января, 18:56

Пожар на объекте «Нафтогаза» подо Львовом не могут потушить уже третьи сутки

Пожар на нефтехранилище компании «Нафтогаз» в городе Броды Львовской области продолжается уже третьи сутки. Как сообщают местные телеграм-каналы, возгорание до сих пор не получается потушить.

На Украине трое суток тушат пожар после удара по нефтебазе под Львовом. Видео © Telegram / Львов Сегодня

В управлении гражданской защиты Львовской области подтвердили, что последствия атаки на объект всё ещё устраняются. Спасатели ведут борьбу с огнём при участии сотен пожарных и десятков единиц спецтехники, однако полностью локализовать пламя пока не удалось. Ранее глава правления «Нафтогаза» Сергей Корецког отметил, что уже 15-й удар по объектам критической инфраструктуры компании с начала января текущего года.

Взрыв прогремел в Киеве на фоне работы воздушной тревоги
Взрыв прогремел в Киеве на фоне работы воздушной тревоги

Ранее сообщалось, что в Киеве произошли массовые возгорания трансформаторов в жилых кварталах. Сообщения о происшествиях поступили как минимум из четырёх районов украинской столицы. Инциденты связаны с перепадами напряжения в сети после возобновления подачи электроэнергии.

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Обложка © Telegram / Львов Сегодня

Юлия Сафиулина
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