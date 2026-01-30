ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 января, 02:25

Взвод лейтенанта Зехмиллера помог штурмовикам ВС РФ занять господствующую высоту

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Byrka

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Byrka

Подразделение гранатомётчиков под командованием младшего лейтенанта Александра Зехмиллера обеспечило огневую поддержку штурмовых групп в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны России.

Согласно данным ведомства, после прибытия в указанный район военнослужащий лично руководил разведкой местности и определил оптимальные позиции для развёртывания расчётов автоматических гранатомётов АГС-17.

«В ходе боевой работы, находясь под миномётным обстрелом ВСУ, Александр Зехмиллер умело корректировал огонь расчётов», — отмечается в сообщении. Благодаря точной корректировке гранатомётчикам удалось подавить все обнаруженные огневые точки и пулемётные гнезда противника.

Штурмовые подразделения смогли возобновить наступление и занять стратегически важную высоту, что стало возможным благодаря эффективным действиям гранатомётного взвода.

ВС РФ ликвидировали пункт управления и замкомбата ВСУ в районе Хатнего
ВС РФ ликвидировали пункт управления и замкомбата ВСУ в районе Хатнего

Ранее группа украинских военнослужащих сдалась в плен российским силам в районе Димитрова (Мирнограда) в ДНР. Инцидент произошёл во время зачистки дачного кооператива. Также поступали сведения о сдаче в плен солдат ВСУ в Харьковской области. Военные объяснили своё решение отсутствием ротации, отказом командования эвакуировать раненых, а также общим истощением.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar