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Опубликовано 30 января, 02:32

Группировка «Запад» за сутки ликвидировала 38 тяжёлых квадрокоптеров ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zysko Sergii

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zysko Sergii

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма сообщил о потерях Вооружённых сил Украины (ВСУ) за сутки: уничтожены 38 тяжёлых боевых квадрокоптеров, 40 пунктов управления БПЛА и 11 наземных робототехнических комплексов.

«Расчётами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 27 БПЛА самолётного типа и 38 тяжёлых боевых квадрокоптеров противника», — рассказал Бигма.

Помимо этого, по его информации, в течение суток были выявлены и поражены 40 пунктов управления беспилотниками, шесть складов боеприпасов, пять миномётов и одиннадцать наземных робототехнических комплексов Вооружённых сил Украины.

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Кроме того, за прошедшие сутки украинская армия потеряла 37 блиндажей с военнослужащими, а также один терминал спутниковой связи Starlink. Об этом сообщил начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев.

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Алена Пенчугина
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