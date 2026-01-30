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Опубликовано 30 января, 03:08

В Минобороны раскрыли детали освобождения Новояковлевки в Запорожской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Министерство обороны России опубликовало детали операции по установлению контроля над населённым пунктом Новояковлевка в Запорожской области. В сообщении ведомства указано, что успех был достигнут силами штурмовых подразделений 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады из группировки войск «Днепр».

В Минобороны раскрыли детали освобождения Новояковлевки в Запорожской области. Видео © Telegram / Минобороны России

«Штурмовые подразделения 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой орденов Суворова, Жукова и Кутузова бригады из состава группировки войск «Днепр» в ходе наступательных действий улучшили положение по переднему краю и освободили населённый пункт Новояковлевка в Запорожской области», — сказано в заявлении Минобороны.

Как уточнили в военном ведомстве, вначале была проведена разведка, которая позволила вскрыть оборонительную систему противника. По обнаруженным целям — пунктам управления, ретрансляторам и средствам связи — операторы ударных беспилотников и артиллерия нанесли точные удары. Это нарушило управление подразделениями Вооружённых сил Украины (ВСУ).

После огневого воздействия десантники из Бурятии, действуя малыми штурмовыми группами, скрытно приблизились к вражеским опорным пунктам на окраинах Новояковлевки. Им удалось ликвидировать весь находившийся там личный состав противника и закрепиться на занятых позициях.

На следующем этапе при поддержке артиллерии и FPV-дронов десантные подразделения начали методично вытеснять противника из посёлка. ВСУ неоднократно пытались контратаковать, используя резервы, дроны и артиллерийский огонь, однако все их попытки были отражены. После нескольких недель боёв, понеся значительные потери, украинские формирования оставили населённый пункт. Для его окончательного удержания в Новояковлевку были введены российские подразделения закрепления.

Официальное сообщение об освобождении Новояковлевки Министерство обороны России распространило 27 января.

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Ранее подразделение гранатомётчиков под командованием младшего лейтенанта Александра Зехмиллера обеспечило огневую поддержку штурмовых групп в зоне специальной военной операции. Согласно данным ведомства, после прибытия в указанный район военнослужащий лично руководил разведкой местности и определил оптимальные позиции для развёртывания расчётов автоматических гранатомётов АГС-17.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Виталий Приходько
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