Министерство обороны России опубликовало детали операции по установлению контроля над населённым пунктом Новояковлевка в Запорожской области. В сообщении ведомства указано, что успех был достигнут силами штурмовых подразделений 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады из группировки войск «Днепр».

В Минобороны раскрыли детали освобождения Новояковлевки в Запорожской области. Видео © Telegram / Минобороны России

«Штурмовые подразделения 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой орденов Суворова, Жукова и Кутузова бригады из состава группировки войск «Днепр» в ходе наступательных действий улучшили положение по переднему краю и освободили населённый пункт Новояковлевка в Запорожской области», — сказано в заявлении Минобороны.

Как уточнили в военном ведомстве, вначале была проведена разведка, которая позволила вскрыть оборонительную систему противника. По обнаруженным целям — пунктам управления, ретрансляторам и средствам связи — операторы ударных беспилотников и артиллерия нанесли точные удары. Это нарушило управление подразделениями Вооружённых сил Украины (ВСУ).

После огневого воздействия десантники из Бурятии, действуя малыми штурмовыми группами, скрытно приблизились к вражеским опорным пунктам на окраинах Новояковлевки. Им удалось ликвидировать весь находившийся там личный состав противника и закрепиться на занятых позициях.

На следующем этапе при поддержке артиллерии и FPV-дронов десантные подразделения начали методично вытеснять противника из посёлка. ВСУ неоднократно пытались контратаковать, используя резервы, дроны и артиллерийский огонь, однако все их попытки были отражены. После нескольких недель боёв, понеся значительные потери, украинские формирования оставили населённый пункт. Для его окончательного удержания в Новояковлевку были введены российские подразделения закрепления.

Официальное сообщение об освобождении Новояковлевки Министерство обороны России распространило 27 января.

Ранее подразделение гранатомётчиков под командованием младшего лейтенанта Александра Зехмиллера обеспечило огневую поддержку штурмовых групп в зоне специальной военной операции. Согласно данным ведомства, после прибытия в указанный район военнослужащий лично руководил разведкой местности и определил оптимальные позиции для развёртывания расчётов автоматических гранатомётов АГС-17.