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Опубликовано 30 января, 03:00

ВСУ потеряли в Сумской области укрепления, бронетехнику и живую силу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

По данным Минобороны России, в зоне ответственности 34-й мотострелковой бригады в составе группировки войск «Север» в Сумской области артиллерийским огнём уничтожены бронетехника, блиндажи, укрытия и живая сила Вооружённых сил Украины (ВСУ).

«Расчёты буксируемых гаубиц «Мста-Б» артиллерийского подразделения 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) в составе группировки войск «Север» при выполнении огневых задач уничтожили бронетехнику, блиндажи, укрытия и живую силу подразделений ВСУ в зоне проведения СВО в Сумской области», — говорится в сообщении ведомства.

Эффективность артиллерии группировки «Север» обеспечивается тесным взаимодействием с разведывательными БПЛА. Операторы беспилотников ведут поиск и идентификацию позиций, техники и живой силы ВСУ, после чего точные координаты передаются артиллерийским расчётам для огневого поражения. Такая слаженная работа позволяет оказывать надёжную поддержку наступающим штурмовым группам.

Согласно заявлению Минобороны, боевая задача группировки «Север» — создание и расширение зоны безопасности вдоль границы. Для этого войска ведут ежедневное наступление с целью отодвинуть линию фронта и обезопасить приграничные российские регионы.

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Тем временем, группировка «Запад» за сутки ликвидировала 38 тяжёлых квадрокоптеров ВСУ. Помимо этого в течение суток были выявлены и поражены 40 пунктов управления беспилотниками, шесть складов боеприпасов, пять миномётов и одиннадцать наземных робототехнических комплексов Вооружённых сил Украины.

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Алена Пенчугина
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