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Опубликовано 30 января, 05:52

Боец ВС РФ организовал мастерскую на фронте и шьёт экипировку для сослуживцев

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PavelNecas

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PavelNecas

В российской группировке войск «Север» служит по-настоящему уникальный специалист. Военнослужащий 11-го танкового полка с позывным Соболь рассказал в беседе с РИА «Новости», как его хобби — шитьё — превратилось в важную задачу по созданию специальной экипировки для сослуживцев.

Всё началось с того, что он сшил простой чехол для гранатомёта. Руководство, заметив его способности, попросило изготовить пончо. Позже для Соболя организовали небольшую швейную мастерскую прямо в зоне специальной военной операции.

Сейчас он производит уникальные образцы экипировки, включая комплекты для летней и зимней маскировки, облегчённую летнюю форму и даже специальное пончо. Оно предназначено для защиты от дронов противника и снижения теплового излучения бойца. Всё это он тестирует непосредственно на позициях.

Основной задачей Соболя всё равно остаётся прикрытие штурмовых групп от средств воздушного нападения ВСУ.

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Ранее сообщалось, что российские военные из группировки «Север» теперь используют колючую проволоку «Егоза» для борьбы с украинскими дронами, оснащёнными проводным управлением. Эта система позволяет создавать труднопреодолимые препятствия и служит дополнительной защитой от оптоволоконных БПЛА.

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Алиса Хуссаин
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