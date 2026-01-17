Солома, деревья и лед: Наши парни соорудили переправу через реку, открывшую путь к Жовтневому

Военнослужащие Вооружённых Сил Российской Федерации рассказали о том, как им удалось осуществить прорыв и освободить населённый пункт Жовтневое в Запорожской области. Ключевым элементом успеха стало создание нестандартной переправы через реку, которую они соорудили, используя то, что было под рукой. Соответствующее видеоматериал был обнародован Министерством обороны РФ.

Бойцы 394-го мотострелкового полка из состава 127-й мотострелковой дивизии группировки «Восток» в ходе напряжённых боевых действий форсировали реку Гайчур. Они сумели сломить упорное сопротивление противника, который закрепился на заранее подготовленном оборонительном рубеже, и в итоге взяли под контроль Жовтневое.

Боец с позывным Гризли рассказал, что при организации перехода они максимально задействовали окружающую среду и погодные условия. По его словам, когда ударили морозы, они набросали через реку солому и деревья. Как только река покрылась льдом, проход стал достаточно прочным, что позволило им не только пройти, но и переправить технику. Он добавил, что разведка доложила о наличии узкого участка местности для пересечения реки, и после проверки по картам это предположение подтвердилось.

Гризли подчеркнул, что сильные морозы стали для них серьезным подспорьем, фактически создав «природный мост». Он отметил, что благодаря погоде во время заморозков они смогли относительно беспрепятственно пересечь этот участок, закрепиться на нем, а затем начать накапливать личный состав для дальнейшего наступления вглубь населённого пункта. Действовали они слаженно, работая «стандартно двойками, тройками, сразу по нескольким направлениям».

Боевой товарищ Гризли, известный под позывным Тихий, поделился деталями последующих действий, отметив, что им пришлось вести сложную зачистку обширной системы траншей.

Тихий пояснил, что первоочередной задачей была отработка лесополос, после чего штурмовые группы выходили непосредственно на населённые пункты. Он уточнил, что воздушное пространство находилось под постоянным контролем: фиксировалась активность беспилотников — как разведывательных, так и FPV-дронов противника, которые применяли сбросы. По его словам, противник подтягивал резервы на боевых машинах. В ответ российские расчеты прикрывали штурмовые группы и вели огонь по воздушным целям. В конечном итоге, как заключил Тихий, им пришлось «зачищать разветвленную систему траншей».