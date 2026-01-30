На самые опасные участки фронта отправляют молодых военнослужащих Украины, которые заключили краткосрочные «молодёжные» контракты. Они воюют именно на тех самых территориях, где несут потери больше всего. Об этом сообщила газета Wall Street Journal.

«Другие молодые новобранцы получили увечья или остались инвалидами на всю жизнь. Многие дезертировали», — говорится в материале.

Сотни украинцев в возрасте от 18 до 24 лет заключили контракты в рамках программы для молодёжи. Из-за нехватки пехоты командиры направили многих из них в горячие зоны боевых действий против российских сил. Газета приводит истории погибших: Кирилл Горбенко был заброшен на опасный участок фронта и убит в октябре при движении к Красноармейску. Вячеслав Малец, один из первых участников программы, также погиб под Красноармейском.

Ранее сообщалось, что украинский майор войск радиационной, химической и биологической защиты попал в плен на линии боевого соприкосновения в Сумской области. Офицер задолжал крупную сумму за разбитый иностранный автомобиль и, чтобы выплатить долг, был вынужден отправиться на фронт и выполнять задачи рядового состава.