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Опубликовано 30 января, 08:40

Коц оценил приглашение Путина в Киев: Надо ехать, принимать наш Парад Победы на Крещатике

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Главарь украинского режима Владимир Зеленский публично пригласил президента РФ Владимира Путина в Киев для встречи. Это прокомментировал военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в своём Telegram-канале.

«Публично приглашаю его, если он решится, конечно. Но если кто-то не хочет встречаться, но не может себе позволить сказать об этом прямо по какой-то причине, то тогда звучат эти приглашения в Москву», — цитирует Коц слова Зеленского.

Военкору эта ситуация напомнила то, как СБУ «вызывала» Сергея Шойгу в Мариуполь. По мнению Коца, Зеленский пытается «взять на слабо» российского лидера, открыто приглашая его в Киев.

«Владимир Владимирович, ну значит надо ехать — принимать наш Парад Победы на Крещатике», — заключил Коц.

Кремль счёл неуместными предложения о переговорах Путина и Зеленского вне Москвы
Кремль счёл неуместными предложения о переговорах Путина и Зеленского вне Москвы

Напомним, ранее в Кремле позвали Зеленского в Москву на переговоры с Путиным. Как подчеркнул помощник президента РФ Юрий Ушаков, российская сторона никогда не отказывалась от такого рода контактов, но они должны быть хорошо подготовлены. Он также подчеркнул, что Зеленскому в Москве будет обеспечена безопасность и необходимые условия для работы.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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