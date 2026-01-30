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Опубликовано 30 января, 09:12

ФАБ-3000 выжег набитую солдатами ВСУ казарму в ДК в Константиновке

Обложка © Изнанка

Обложка © Изнанка

ВС РФ ударили по пункту временной дислокации ВСУ в Доме культуры и отдыха «Октябрь» в Константиновке (ДНР). Мощный прилёт трёхтонной авиабомбы ФАБ-3000 попал на видео, снятое беспилотником. Его публикует проект «Изнанка».

Прилёт по ДК в Константиновке, который переоборудовали в казарму. Видео © Изнанка

Известно, что в здании засели военнослужащие 24-й механизированной бригады.

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Ранее эпичное уничтожение одного из самых мощных самолётов ВСУ попало на видео. Воздушное судно ликвидировал российский истребитель Су-35С, применив ракету Р-37 класса «воздух-воздух».

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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