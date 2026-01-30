ФАБ-3000 выжег набитую солдатами ВСУ казарму в ДК в Константиновке
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ВС РФ ударили по пункту временной дислокации ВСУ в Доме культуры и отдыха «Октябрь» в Константиновке (ДНР). Мощный прилёт трёхтонной авиабомбы ФАБ-3000 попал на видео, снятое беспилотником. Его публикует проект «Изнанка».
Прилёт по ДК в Константиновке, который переоборудовали в казарму. Видео © Изнанка
Известно, что в здании засели военнослужащие 24-й механизированной бригады.
Ранее эпичное уничтожение одного из самых мощных самолётов ВСУ попало на видео. Воздушное судно ликвидировал российский истребитель Су-35С, применив ракету Р-37 класса «воздух-воздух».
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