ФАБ-3000 выжег набитую солдатами ВСУ казарму в ДК в Константиновке

ВС РФ ударили по пункту временной дислокации ВСУ в Доме культуры и отдыха «Октябрь» в Константиновке (ДНР). Мощный прилёт трёхтонной авиабомбы ФАБ-3000 попал на видео, снятое беспилотником. Его публикует проект «Изнанка».