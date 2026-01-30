Вооружённые силы Украины фактически проигнорировали заявления президента США Дональда Трампа о приостановке ударов по энергетической инфраструктуре Киева и других городов. Об этом заявил российский военный корреспондент Юрий Котенок. В подтверждение своих слов военкор указал на продолжающиеся угрозы атак со стороны ВСУ по российским регионам, включая Крым, Краснодарский край и Брянскую область.

«Укронацисты, похоже, этой филантропии «не заметили» <…> Так что ничего нового. Всё по-прежнему, как и во время «Минсков — 1, 2» и так далее, во время которых, как выяснилось позже, нас обманули. СВО продолжается», — написал Котенок в телеграм-канале.