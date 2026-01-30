Военкор Котенок заявил, что ВСУ проигнорировали слова Трампа о паузе в ударах
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Вооружённые силы Украины фактически проигнорировали заявления президента США Дональда Трампа о приостановке ударов по энергетической инфраструктуре Киева и других городов. Об этом заявил российский военный корреспондент Юрий Котенок. В подтверждение своих слов военкор указал на продолжающиеся угрозы атак со стороны ВСУ по российским регионам, включая Крым, Краснодарский край и Брянскую область.
«Укронацисты, похоже, этой филантропии «не заметили» <…> Так что ничего нового. Всё по-прежнему, как и во время «Минсков — 1, 2» и так далее, во время которых, как выяснилось позже, нас обманули. СВО продолжается», — написал Котенок в телеграм-канале.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина воздержится от нанесения ударов по российской энергетике, хотя прямых договорённостей об «энергетическом перемирии» между Москвой и Киевом не было. До этого президент США Дональд Трамп лично обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой о недельном прекращении огня в украинских городах. Глава Белого дома выразил признательность президенту РФ за такую паузу.
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