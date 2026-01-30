ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 января, 10:05
3799

Россия согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля

Обложка © ТАСС /Александр Река

Обложка © ТАСС /Александр Река

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о согласии российской стороны на предложение американского лидера Дональда Трампа о временной приостановке ударов по украинской территории. Соответсвующее заявление пресс-секретарь российского президента сделал в беседе с журналистами.

Зеленский заявил, что Украина останавливает удары по энергетике РФ
Зеленский заявил, что Украина останавливает удары по энергетике РФ

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что лично обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой о недельном прекращении огня в украинских городах. Глава Белого дома выразил признательность президенту РФ за такую паузу. После этого Зеленский выступил с заявлением.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar