Россия согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о согласии российской стороны на предложение американского лидера Дональда Трампа о временной приостановке ударов по украинской территории. Соответсвующее заявление пресс-секретарь российского президента сделал в беседе с журналистами.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что лично обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой о недельном прекращении огня в украинских городах. Глава Белого дома выразил признательность президенту РФ за такую паузу. После этого Зеленский выступил с заявлением.