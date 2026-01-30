Песков в ответ на приглашение Путина в Киев напомнил, что это Зеленский попросил встречу с президентом

Инициатива по проведению переговоров исходила от главы украинского режима Владимира Зеленского, а президент России Владимир Путин предложил провести встречу только в Москве. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Инициативно Путин Зеленского никуда не приглашал. О встрече просил Зеленский, и в ответ Путин сказал: мы готовы, но только в Москве. Это очень важно помнить», — подчеркнул Песков.

Ранее сообщалось, что Зеленский публично пригласил российского лидера Владимира Путина приехать в Киев для встречи. Экс-комик заявил, что приглашение адресовано лично Путину, но добавил, что иногда такие публичные заявления делаются, если кто-то не может прямо отказаться от встречи.