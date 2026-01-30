Кремль подтвердил просьбу Трампа к Путину воздержаться от ударов по Украине

Американский лидер Дональд Трамп действительно обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о временной приостановке ударов по украинской территории. Об этой просьбе рассказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Действительно, президент Трамп обратился с личной просьбой к президенту Путину воздержаться на неделю, до 1 февраля, от нанесения ударов по Киеву с целью создания благоприятных условий для проведения переговоров», — заявил Песков.