Российские силовые структуры заявили РИА «Новости» об уничтожении в Харьковской области поезда, на котором находились украинские военнослужащие. Согласно сообщению, эти силы были направлены командованием ВСУ для формирования заградотрядов, призванных бороться с дезертирством.

«Уничтожен железнодорожный состав, перевозящий личный состав 17-го центра специального назначения военной службы правопорядка», — сказал собеседник агентства.

Командование ВСУ планировало передислоцировать подразделение, дислоцированное во Львове, на Харьковское направление. Эта мера была предпринята в контексте борьбы с проблемой массового дезертирства среди украинских военнослужащих. Количество погибших военнослужащих не сообщается.

Ранее Минобороны сообщило об освобождении очередных населённых пунктов в зоне проведения СВО. Наши бойцы взяли Терноватое и Речное в Запорожской области, а также Бересток в Донецкой Народной Республике.