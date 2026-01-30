ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 января, 13:17

Поезд с заградотрядами ВСУ уничтожен в Харьковской области

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Российские силовые структуры заявили РИА «Новости» об уничтожении в Харьковской области поезда, на котором находились украинские военнослужащие. Согласно сообщению, эти силы были направлены командованием ВСУ для формирования заградотрядов, призванных бороться с дезертирством.

«Уничтожен железнодорожный состав, перевозящий личный состав 17-го центра специального назначения военной службы правопорядка», — сказал собеседник агентства.

Командование ВСУ планировало передислоцировать подразделение, дислоцированное во Львове, на Харьковское направление. Эта мера была предпринята в контексте борьбы с проблемой массового дезертирства среди украинских военнослужащих. Количество погибших военнослужащих не сообщается.

Появилось видео, как «Солнцепёки» уничтожают позиции ВСУ в Харьковской области
Появилось видео, как «Солнцепёки» уничтожают позиции ВСУ в Харьковской области

Ранее Минобороны сообщило об освобождении очередных населённых пунктов в зоне проведения СВО. Наши бойцы взяли Терноватое и Речное в Запорожской области, а также Бересток в Донецкой Народной Республике.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar