Депутаты Госдумы настаивают на применении «оружия возмездия» в СВО
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Депутаты Госдумы настаивают на применении «оружия возмездия» и достижении целей СВО. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Он назвал Владимира Зеленского просроченным обмылком, который разрушил государственность Украины, погубил огромное количество её граждан и продолжает создавать новые проблемы для украинцев.
«Единственный для него путь — следовать договорённостям президента Путина и президента Трампа, достигнутым в Анкоридже. Наши войска наступают. Депутаты Государственной Думы настаивают на применении более мощного оружия — «оружия возмездия», — написал Володин.
А ранее в Сети вспомнили прогноз Владимира Жириновского о завершении украинского кризиса в 2026 году. Сегодня его слова приобретают статус фундаментального сценария.
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