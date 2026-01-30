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Опубликовано 30 января, 15:46

Депутаты Госдумы настаивают на применении «оружия возмездия» в СВО

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Депутаты Госдумы настаивают на применении «оружия возмездия» и достижении целей СВО. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Он назвал Владимира Зеленского просроченным обмылком, который разрушил государственность Украины, погубил огромное количество её граждан и продолжает создавать новые проблемы для украинцев.

«Единственный для него путь — следовать договорённостям президента Путина и президента Трампа, достигнутым в Анкоридже. Наши войска наступают. Депутаты Государственной Думы настаивают на применении более мощного оружия — «оружия возмездия», — написал Володин.

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А ранее в Сети вспомнили прогноз Владимира Жириновского о завершении украинского кризиса в 2026 году. Сегодня его слова приобретают статус фундаментального сценария.

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Александра Вишнякова
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