Трамп заявил, что сделка по Украине близка к достижению
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Президент США Дональд Трамп заявил, что стороны конфликта на Украине подошли «очень близко к сделке». По его словам, процесс урегулирования находится на продвинутой стадии. Выступая в Белом доме во время подписания новых указов, американский лидер отметил, что считает возможным достижение договорённостей уже в обозримом будущем.
«Однако я считаю, что мы подходим очень близко к достижению урегулирования», — заявил Трамп.
Напомним, что ранее Трамп попросил президента РФ Владимира Путина воздержаться от ударов по Киеву до 1 февраля. Россия согласилась на это предложение. В Кремле подтвердили, что американский лидер лично обратился с такой просьбой.
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