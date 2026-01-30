Трамп заявил, что сделка по Украине близка к достижению

Президент США Дональд Трамп заявил, что стороны конфликта на Украине подошли «очень близко к сделке». По его словам, процесс урегулирования находится на продвинутой стадии. Выступая в Белом доме во время подписания новых указов, американский лидер отметил, что считает возможным достижение договорённостей уже в обозримом будущем.