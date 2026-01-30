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Опубликовано 30 января, 17:53

Трамп заявил, что сделка по Украине близка к достижению

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп заявил, что стороны конфликта на Украине подошли «очень близко к сделке». По его словам, процесс урегулирования находится на продвинутой стадии. Выступая в Белом доме во время подписания новых указов, американский лидер отметил, что считает возможным достижение договорённостей уже в обозримом будущем.

«Однако я считаю, что мы подходим очень близко к достижению урегулирования», — заявил Трамп.

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Напомним, что ранее Трамп попросил президента РФ Владимира Путина воздержаться от ударов по Киеву до 1 февраля. Россия согласилась на это предложение. В Кремле подтвердили, что американский лидер лично обратился с такой просьбой.

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Полина Никифорова
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