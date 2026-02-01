Главкома ВМС Украины заочно арестовали в Москве за теракт на Крымском мосту

Московский суд заочно арестовал командующего Военно-морскими силами ВСУ Алексея Неижпапу*. Его обвиняют в подрыве Крымского моста 17 июля 2023 года. Суд объявил военного в розыск.

«Неижпапе*, гражданину Украины, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует документы суда ТАСС.

В России Неижпапе* грозит пожизненное заключение свободы. Ранее ему заочно предъявили обвинение в организации атак беспилотников на российские регионы, в том числе на Курскую область.

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