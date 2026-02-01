ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 февраля, 03:39

Главкома ВМС Украины заочно арестовали в Москве за теракт на Крымском мосту

Алексей Неижпапа* / Обложка © president.gov.ua

Алексей Неижпапа* / Обложка © president.gov.ua

Московский суд заочно арестовал командующего Военно-морскими силами ВСУ Алексея Неижпапу*. Его обвиняют в подрыве Крымского моста 17 июля 2023 года. Суд объявил военного в розыск.

«Неижпапе*, гражданину Украины, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует документы суда ТАСС.

Отпущенная под залог Тимошенко заочно арестована в Москве за фейки о ВС РФ
Отпущенная под залог Тимошенко заочно арестована в Москве за фейки о ВС РФ

В России Неижпапе* грозит пожизненное заключение свободы. Ранее ему заочно предъявили обвинение в организации атак беспилотников на российские регионы, в том числе на Курскую область.

Ранее Неижпапу* объявили в международный розыск по другому делу — об организации покушения на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Заочный арест обжаловали в апелляционной инстанции Мосгорсуда. Суд признал решение столичного суда законным. Вердикт вступил в силу. В апреле 2025 года командующий ВМС Украины открыто заявил — Крымский мост остаётся целью для ударов. При этом он пожаловался, что эта цель представляет собой сложную задачу.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

* Внесён в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Криминал
  • Терроризм
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar