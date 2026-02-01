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Опубликовано 1 февраля, 10:00

«Лупят цепью»: Украинский военнопленный рассказал о мародёрстве в полку «Скала»

Военнопленный рассказал об избиениях и грабеже солдат ВСУ в учебном центре

Обложка © Getty Images / Ozge Elif Kizil/Anadolu

Обложка © Getty Images / Ozge Elif Kizil/Anadolu

В украинской армии в учебном центре «Барвинково» в Харьковской области солдат систематически избивали и грабили. Об этом РИА «Новости» рассказал взятый в плен боец ВСУ Евгений Астапчиков.

«Там (в учебном центре «Барвинково». — Прим. Life.ru) есть специальный человек, который ворует деньги, выбивает у ребят, цепью их лупит, забирает у них карточки, выбивает пин-коды», — заявил пленный.

Добытые таким образом деньги, как утверждает Астапчиков, затем передавались командиру подразделения «Скала» по фамилии Гаркава.

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Ранее стало известно, что на западе Украины в городе Ровно сотрудники местного территориального центра комплектования (военкомата) избили мужчину. На кадрах несколько человек в военной форме избивают лежащего мужчину. Действие происходит в помещении с койками, предположительно внутри территориального центра комплектования.

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Александра Мышляева
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