Объекты транспортной инфраструктуры ВСУ поражены ударами Армии России

Российские военные за последние сутки нанесли мощный удар по объектам транспортной инфраструктуры, которые обслуживали интересы ВСУ. Кроме того, поражены пункты временной дислокации украинских солдат и наёмников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Удары наносились дронами, авиацией и артиллерией.

«Нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 158 районах», — уточнили в ведомстве.