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Опубликовано 1 февраля, 10:28

Объекты транспортной инфраструктуры ВСУ поражены ударами Армии России

Обложка © ТАСС / Эрик Романенко

Обложка © ТАСС / Эрик Романенко

Российские военные за последние сутки нанесли мощный удар по объектам транспортной инфраструктуры, которые обслуживали интересы ВСУ. Кроме того, поражены пункты временной дислокации украинских солдат и наёмников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Удары наносились дронами, авиацией и артиллерией.

«Нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 158 районах», — уточнили в ведомстве.

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Также сообщалось, что прошедшей ночью российские силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников со стороны Украины. Как уточнили в Минобороны, за несколько часов дежурные расчёты ПВО уничтожили и перехватили 21 БПЛА самолётного типа над разными регионами.

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Татьяна Миссуми
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