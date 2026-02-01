Объекты транспортной инфраструктуры ВСУ поражены ударами Армии России
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Российские военные за последние сутки нанесли мощный удар по объектам транспортной инфраструктуры, которые обслуживали интересы ВСУ. Кроме того, поражены пункты временной дислокации украинских солдат и наёмников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Удары наносились дронами, авиацией и артиллерией.
«Нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 158 районах», — уточнили в ведомстве.
Также сообщалось, что прошедшей ночью российские силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников со стороны Украины. Как уточнили в Минобороны, за несколько часов дежурные расчёты ПВО уничтожили и перехватили 21 БПЛА самолётного типа над разными регионами.
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