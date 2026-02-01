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Опубликовано 1 февраля, 11:31

Медведев назвал цель победы России в СВО

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что одной из ключевых целей победы в специальной военной операции является предотвращение будущих конфликтов. Он отметил, что не менее значимы её долгосрочные последствия.

«Но не менее важно думать о том, что будет потом. Ведь цель победы в том, чтобы не допустить новых конфликтов. Это абсолютно очевидно», — подчеркнул он в интервью Reuters, Wargonzo и TACC.

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Ранее Медведев предложил заставить Украину возместить ущерб, который нанесли СССР украинские националисты в 1940-1950-е годы. Он напомнил, что в 1940-50-е годы Советский Союз понёс значительный ущерб, ликвидируя поддерживаемых США и Великобританией националистов на Западной Украине. Поскольку Россия, как правопреемница СССР, погасила его долги, она вправе потребовать от Вашингтона и Лондона компенсацию, заключил зампред Совбеза.

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Александра Мышляева
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