Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что главная связь между Великой Отечественной войной и специальной военной операцией заключается в защите Родины и своих близких. Это мнение он высказал в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo. Медведев отметил, что, несмотря на всю разницу эпох, ключевой мотив остаётся неизменным.

«И вот при всей несхожести того, что было тогда и сейчас, главное остаётся одинаковым. Мы защищаем свою страну, мы защищаем своих близких», — подчеркнул он.

Политик добавил, что в истории СССР были и другие конфликты, но нынешняя ситуация принципиально отличается, так как это именно защита своего государства, а не выполнение интернационального долга. По его словам, именно такая борьба становится по-настоящему народной.

Ранее Медведев предложил заставить Украину возместить ущерб, который нанесли СССР украинские националисты в 1940-1950-е годы. Он отметил, что в середине прошлого века СССР понёс большие потери, борясь с бандеровцами на Западной Украине, которых активно поддерживали США и Великобритания. Медведев заявил, что Россия, будучи правопреемницей Советского Союза и взяв на себя его долги, имеет полное право требовать от Вашингтона и Лондона возмещения ущерба.