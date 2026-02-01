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Опубликовано 1 февраля, 14:10

Ленобласть повысила размер выплаты участникам СВО до 3 млн рублей

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

В Ленинградской области власти повысили денежную выплату участникам СВО при заключении контракта с Минобороны РФ до 3 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе администрации региона.

Деньги будут перечисляться из бюджета сразу посде подписания контракта. В сумму входят: 2 150 000 рублей — региональная выплата, 400 000 рублей — федеральная, 450 000 рублей — региональная выплата (с индексацией) или земельный участок в обмен на земельный сертификат по окончании военной службы.

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Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что размер региональной единовременной выплаты для участников специальной военной операции, заключивших контракт с министерством обороны с 1 февраля 2026 года, был повышен.

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Татьяна Миссуми
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